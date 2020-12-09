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Berfu Yenenler: Her sene çocuk yapmaya devam edecek miyiz?

09.12.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Berfu Yenenler: Her sene çocuk yapmaya devam edecek miyiz?

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile birlikteliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Yenenler, "Yıl dönümümüz kutlu olsun. Tebrikler kocam, nice senelerimiz olsun. Bakalım her sene bir çocuk daha yapmaya devam edecek miyiz? Seneye görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile evlenen Berfu Yıldız, ilk çocukları Kuzey'i 2019 yılında kucaklarına aldı.

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İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi ile birlikteliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Yenenler, gönderisine şu esprili notu düştü:

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Yıl dönümümüz kutlu olsun. Ver bakalım yanaktan bir lokma kocam... Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Tebrikler kocam, nice senelerimiz olsun. Bakalım her sene bir çocuk daha yapmaya devam edecek miyiz? Seneye görüşürüz...

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