MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler "Hiç memen yok" yorumlarından sıkıldı! Bomba paylaşım

Berfu Yenenler "Hiç memen yok" yorumlarından sıkıldı! Bomba paylaşım

29.09.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler'in sosyal medya fenomeni eşi Berfu Yenenler siyah elbisesiyle pozlarını paylaştı. Berfu Yenenler takipçilerinden elbisesinin gecelik gibi olduğu yorumları aldı. Bazı takipçiler ise Yenenler'e "Memelerin yok" yorumları yapınca ünlü fenomen bakın ne paylaştı.

Berfu Yenenler "Hiç memen yok" yorumlarından sıkıldı! Bomba paylaşım

Eser Yenenler ile evli olan eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler sosyal medya içeriği üreterek ve esprili paylaşımlar yaparak adından söz ettiriyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi son olarak siyah elbisesiyle poz verdi.

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler takipçilerinden elbisesinin geceliğe benzediğine dair yorumlar aldı. Bu yorumlar Yenenler'i çok rahatsız etmese de ünlü isim gelen "Hiç memen yok" tarzı yorumlardan çok bunaldı.

berfu-yenenler-hic-memen-yok-yorumlarina-boyle-15316417_2608_m

YORUMLARI İFŞA ETTİ

Berfu Yenenler kendisine gelen "Memen yok" yorumlarını derleyerek bir video çekti ve "Ben de diyordum neyim eksik buldum çok şükür" dedi.

Ekran Alıntısı

Eser Yenenler'in eşi göğüslerine yastık koyarak çektiği videoyu takipçileriyle de paylaştı.

h

Yağmur Atacan gelen mesajı ifşa etti! "Haydar Dümen hocamız..."Yağmur Atacan gelen mesajı ifşa etti! "Haydar Dümen hocamız..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sen misin parayı ödemeyen! Bomba hamleSen misin parayı ödemeyen! Bomba hamle
Korkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındıKorkunç cinayeti canlı yayında itiraf etti! Polisler stüdyoya girdi, gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Kabine'de seçim öncesinde revizyon olacak mı? Tartışılan konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında dikkat çeken yanıt

Kabine'de seçim öncesinde revizyon olacak mı? Tartışılan konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında dikkat çeken yanıt

Burak Yılmaz bombaladı!

Burak Yılmaz bombaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yemek kartı' açıklaması sonrası harekete geçtiler! Restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yemek kartı' açıklaması sonrası harekete geçtiler! Restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı

Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar! Dikkat çeken detaylar

Putin'in olay yaratan kararından sonra akın akın terk ediyorlar! Dikkat çeken detaylar

İlginizi Çekebilir

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.