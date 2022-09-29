Berfu Yenenler "Hiç memen yok" yorumlarından sıkıldı! Bomba paylaşım

Eser Yenenler ile evli olan eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler sosyal medya içeriği üreterek ve esprili paylaşımlar yaparak adından söz ettiriyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi son olarak siyah elbisesiyle poz verdi.

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler takipçilerinden elbisesinin geceliğe benzediğine dair yorumlar aldı. Bu yorumlar Yenenler'i çok rahatsız etmese de ünlü isim gelen "Hiç memen yok" tarzı yorumlardan çok bunaldı.

YORUMLARI İFŞA ETTİ

Berfu Yenenler kendisine gelen "Memen yok" yorumlarını derleyerek bir video çekti ve "Ben de diyordum neyim eksik buldum çok şükür" dedi.

Eser Yenenler'in eşi göğüslerine yastık koyarak çektiği videoyu takipçileriyle de paylaştı.



