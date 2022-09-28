Yağmur Atacan gelen mesajı ifşa etti! "Haydar Dümen hocamız..."

Doktorlar dizisinde oynadıktan sonra oyunculuğu bırakıp ekrana ara veren Yağmur Atacan Pınar Altuğ ile evliliğiyle gündeme sık sık gelen bir isim. Başka bir sektöre adım atan ve Su adında bir kızı olan Atacan sosyal medyaya da dahil oldu.

Kendine Instagram hesabı açan ve burada sık sık paylaşımlar yapan Yağmur Atacan son olarak kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

HAYDAR DÜMEN YORUMU

Atacan'a gelen mesajda "Ben bir çıkmazdayım, maddi açı değil manevi açıdan. 2 yıllık ilişkim bitti bir ayrılma bir ihanet yok bir çıkmaza girdim çıkamıyorum ne yapmam gerekiyor?" yazıyordu.

Yağmur Atacan bu mesajı herkesle paylaşıp "Sevgili Haydar Dümen hocamız rahmetli oldu; büyük boşluk var. Sektörün bu kısmına acil destek rica ediyorum. Hayır devreye girmekten korkuyorum" dedi.

