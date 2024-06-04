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  4. Berfu Yenenler Hülya Avşar'a itiraf etti! "Kuliste kavga ettik. Ben bağırış çağırış ağlıyorum"

Berfu Yenenler Hülya Avşar'a itiraf etti! "Kuliste kavga ettik. Ben bağırış çağırış ağlıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.06.2024 14:39
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Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın programına katılarak sorulan her soruya açık sözlülükle yanıt verdi. Tescilli güzel Eser Yenenler ile kavga ettiklerini ve çoğu sahneye kavgalı çıktıklarını itiraf etti.

Berfu Yenenler Hülya Avşar'a itiraf etti! "Kuliste kavga ettik. Ben bağırış çağırış ağlıyorum"

Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler ilk evlatları Kuzey'i evlendikleri sene kucaklarına almış, 2021'de ise ikinci oğulları Mete dünyaya gelmişti.

Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler son dönemde komedyen olarak sahneye çıkıyor. Güzel isim son olarak, sanatçı Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu.

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Eşi ile 'Çift Terapisi' adlı gösteri sahneleyen ünlü isim, "Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?" sorusunu yanıtladı.

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"BEŞ DAKİKA KALA KAVGA ETTİK"

Berfu Yenenler, "Sahneye çoğu kez küs çıktık. Kıbrıs’ta ve Göztepe’de sahneye çıkmamıza beş dakika kala kuliste kavga ettik. Ben bağırış çağırış ağlıyorum, sahneye çıkmayacağız sandılar ama en iyi sergilediğimiz performans da o ikisiydi. O alevli kavgalarımız performansımıza iyi yansıyor demek ki" ifadelerini kullandı.

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Berfu Yenenler
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