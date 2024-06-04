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Bergüzar Korel detoks, diyet, spor yaparak eridi! 1 haftada 4 kilo aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.06.2024 13:42
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8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, hem diyet hem de sporunu aksatmıyordu. Ancak başarılı oyuncu tatile çıkınca ipin ucunu kaçırdı ve 1 haftada tam 4 kilo aldı.

Bergüzar Korel detoks, diyet, spor yaparak eridi! 1 haftada 4 kilo aldı

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına almıştı.

Üçüncü bebeğini kucağına aldıktan sonra hamilelik kilolarını vermeye çalışan güzel oyuncu Bergüzar Korel diyet ve sporla erimişti.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo vererek eski fiziğine kavuşmuştu.

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Ünlü oyuncu formunu korumak için özel diyetisyenle beslenmeye devam ederek bahar detoksu da yapıyordu.

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Ancak güzel oyuncu tatile çıkınca diyete ve detoksa ara verdi. 1 haftada 4 kilo aldığını söyleyen Korel bunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Bergüzar Korel
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