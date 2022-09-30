Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan 'meme' yanıtı

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler "Kocanın memesi senden daha büyük", "Memen yok" yorumlarından bunaldı ve göğüslerine yastık koyarak bir paylaşım yaptı. Gelen yorumları ti'ye alan sosyal medya fenomeni epey de bir gündem olmayı başardı.

Berfu Yenenler'e yorumlar da gecikmedi.

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda 'Despina' karakterine hayat veren oyuncu Gülcan Arslan Yenenler'in paylaşımına "Ahahahhaahah benim meme yerim bile yokmuş öyle dediler" yorumunda bulundu.

Berfu Yenenler ise bu yoruma "Benim de yeri ve içi boş yeter be memesizlik canıma takshsbnd..." diyerek söylenenleri ti'ye aldı.

