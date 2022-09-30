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  4. Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan 'meme' yanıtı

Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan 'meme' yanıtı

30.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bikinili pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Gülcan Arslan Berfu Yenenler'in 'meme' paylaşımına tepkisiz kalamadı. Yenenler gelen "Memen yokmuş" yorumlarından sıkılıp esprili bir paylaşım yapınca Gülcan Arslan da kendisine yapılan yorumları yazdı.

Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan 'meme' yanıtı

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler "Kocanın memesi senden daha büyük", "Memen yok" yorumlarından bunaldı ve göğüslerine yastık koyarak bir paylaşım yaptı. Gelen yorumları ti'ye alan sosyal medya fenomeni epey de bir gündem olmayı başardı.

Berfu Yenenler'e yorumlar da gecikmedi.

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Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda 'Despina' karakterine hayat veren oyuncu Gülcan Arslan Yenenler'in paylaşımına "Ahahahhaahah benim meme yerim bile yokmuş öyle dediler" yorumunda bulundu.

Berfu Yenenler "Hiç memen yok" yorumlarından sıkıldı! Eser Yenenler'in eşinden bomba paylaşımBerfu Yenenler "Hiç memen yok" yorumlarından sıkıldı! Eser Yenenler'in eşinden bomba paylaşım

Berfu Yenenler ise bu yoruma "Benim de yeri ve içi boş yeter be memesizlik canıma takshsbnd..." diyerek söylenenleri ti'ye aldı.

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