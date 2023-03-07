Berfu Yenenler Meral Akşener'in konuşma sırasındaki halini paylaşıp bakın ne yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu sosyal medya geçtiğimiz akşam bu habere kilitlendi. Altılı masa liderlerinin dört saati aşan görüşmesi sonrasında adaylığı kesinleşen ve kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in mimikleri de gözlerden kaçmadı.

Günlerce deprem bölgesinde kalan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de gündemden uzak kalmadı.

Berfu Yenenler Akşener'in mimiklerini ti'ye aldı. "Diyorum nereden tanıdık geliyor" notuyla paylaşım yapan güzel isim Akşener'in fotoğrafının yanına küçük oğlunun suratını ekledi.