MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler Meral Akşener'in konuşma sırasındaki halini paylaşıp bakın ne yaptı

Berfu Yenenler Meral Akşener'in konuşma sırasındaki halini paylaşıp bakın ne yaptı

07.03.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa liderlerinin toplantı sonrası açıklaması sırasında Kılıçdaroğlu'nun konuşması merakla bekleniyordu. Kılıçdaroğlu konuşurken Meral Akşener'in mimikleri gündem oldu. Berfu Yenenler de o anları paylaşarak bakın ne yaptı...

Berfu Yenenler Meral Akşener'in konuşma sırasındaki halini paylaşıp bakın ne yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu sosyal medya geçtiğimiz akşam bu habere kilitlendi. Altılı masa liderlerinin dört saati aşan görüşmesi sonrasında adaylığı kesinleşen ve kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in mimikleri de gözlerden kaçmadı.

Günlerce deprem bölgesinde kalan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de gündemden uzak kalmadı.

fhh

Berfu Yenenler Akşener'in mimiklerini ti'ye aldı. "Diyorum nereden tanıdık geliyor" notuyla paylaşım yapan güzel isim Akşener'in fotoğrafının yanına küçük oğlunun suratını ekledi.

Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldıKurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldı
Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldıKurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle mest etti! Görenlerin ağızları açık kaldı
Akşener masaya dönünce kendini tutamadıAkşener masaya dönünce kendini tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Berfu Yenenler sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Deprem bölgesinde 'pes' dedirten skandal! Evine yakın kameralar incelenince...

Deprem bölgesinde 'pes' dedirten skandal! Evine yakın kameralar incelenince...

Adaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlar

Adaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlar

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...

İspanya ayaklandı! Maç öncesi kırmızı alarm...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.