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Bergen filmine Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri Şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok

06.03.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı 'Bergen' filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Müzisyen ve yönetmen Kırmızıgül ise Bergen filmini eleştirdi. Kırmızıgül "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" dedi.

Bergen filmine Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri Şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok

'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından 'Acıların kadını' olarak tanınan arabesk şarkıcısı Bergen'in de hayatını beyaz perdeye taşındı. Filmde Bergen'in şarkılarını başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah seslendirdi. Geçtiğimiz hafta vizyona giren filme ise Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri geldi.

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"ONUN ŞARKILARINI ONUN GİBİ SÖYLEMEZSİNİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum." dedi.

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"BUNUN TARTIŞILACAK BİR YANI YOK"

Kırmızıgül ayrıca, "Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim." diyerek yeni bir tartışma yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergen Farah Zeynep Abdullah Mahsun Kırmızıgül
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