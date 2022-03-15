Bergen ile tanıştığını söyleyen Zara: Beni kucağına aldı ve...

Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman gündeme gelen Zara küçük yaşlarda 'Neşecik' olarak tanınıyordu. Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirdi. Neşecik olduğu dönemde Bergen ile tanışan Zara Bergen filmi gündemdeyken bir anısı anlattı.

46 yaşındaki Zara, Bergen ile henüz 12 yaşındayken tanıştığını dile getirdi ve "'Bergen' filmini izlemeye korkuyorum. Yüreğim dayanmaz" dedi.

"12 YAŞINDAYKEN BERGEN'LE TANIŞTIM"

12 yaşındayken, ünlü sanatçı Bergen ile tanıştığını belirten Zara, "Bergen beni kucağına aldı ve 'Senin geleceğin parlak' dedi. Dediği çıktı ve keşke bu günleri görseydi. 'Bergen' filmini izlemeye korkuyorum. İzlerken çok üzüleceğim" diye konuştu.

"FARAH ÇOK GÜZEL OYNAMIŞ"

Mahsun Kırmızıgül'ün, Farah Zeynep Abdullah'ın 'Bergen' filmindeki performansını eleştirmesi hatırlatılan Zara, "Mahsun Kırmızıgül, Bergen'i canlı dinlediği için bu eleştiriyi yapması gayet doğal. Ama bence Farah Zeynep Abdullah çok güzel oynamış ve başarılı bir oyuncu" şeklinde konuştu.

