Bergen’in katili eski eşi Halis Serbest ilk kez konuştu: Kimse Bergen filmini çekemez

Trajik hayat hikayesiyle hatırlanan arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in katili eski eşi Halis Serbest, uzun zamandır çekilmesi planlanan Bergen filmiyle ilgili ilk kez konuştu. Magazinkolik için Ayça Öztorun’a konuşan Halis Serbest, “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” dedi.

HALİS SERBEST: CEZAMI ÇEKTİM

Halis Serbest film seti Türkiye’nin neresine kurulursa kurulsun bu filme müsaade etmeyeceğini, anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Geçmişte yaşanılan olayların hazin sonunun bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini ailelerinde ödediğini, mahkemenin verdiği kararla cezasını çektiğini bundan sonra bu ağır bedeli çocuklarının sırtına yüklenmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.

KARŞIKLI ACILAR ÇEKTİK

Halis Serbest film konusunda kesin ve net tavrını ortaya koyarken Ayça Öztorun'a şu açıklamaları yaptı.

“Gerek medyada, gerek sosyal ağlarda hakkımızda birçok şey yazıldı. Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucun nedenini niyesini detayıyla kimseye konuşmamaya özen gösterdim. Zaten karşılıklı acılar çektik. Daha fazla konuşulmasını hiçbir zaman istemedim. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Kimse bilemez kapalı kapılar ardında psikolojik şiddetin en alasını kimin görüp kimin görmediğini! Bu nedenle filmcilere şu tavsiyede bulunuyorum; yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Kime sordunuz? Rahmetli Belgin, Bergen olmazdan evvel neredeydiniz filmciler? Bergen’in bir küçük kız yeğeni vardı onunla mı sözleşme yaptınız? Evliyken kardeşlerinin kalbini mi kırmışım? Evimin içinde neler yaşadığımızı biliyorlar mı? Burada ben bu olayları bizzat yaşamış bir insanken kafanıza göre tüm Türkiye’ye beni nasıl lanse etmeyi düşünüyorsunuz? Bergen’in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş? Sebeplerini, niçin ve niyelerini anlatsın da kendimi tanıyayım. Benim en küçük oğlum lise öğrencisi. Parmakla sayamayacağım kadar çok kardeşlerim var. Ben kefaretimi ödedim ve daha fazla onların yıpranmalarına ve tahrik edilmelerine asla izin vermeyeceğim. Geçmişi ısıtıp ısıtıp gündeme getiren insanlara müsaade etmem söz konusu değil. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın."

