Bergen'in kocası Halis Serbest kimdir, hapiste mi? Halis Serbest yaşıyor mu? Bergen kimdir, aslen nereliydi?

Bergen filmi hakkında sorular gelmeye devam ederken, kimi izleyiciler Bergen'in eşi Halis Serbest hakkında araştırma yapıyor. Ünlü ismin kocasının hapiste olup olmadığı da sorgulananlar arasında yer aldı. Peki Bergen kimdir, aslen nereliydi? Eşi hapiste mi?

BERGEN'İN EŞİ HALİS SERBEST YAŞIYOR MU?

Şarkıcı Bergen’e tarifsiz acılar yaşatan ve ünlü şarkıcıyı henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest'in hayatta olduğu biliniyor. Serbest'in Adana’da tekstil işi ile uğraştığı bilinmekte.

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

Adana'da Halis Serbest ile tanışmış olan sanatçı Bergen, her gece Serbest'ten çiçekler alıyordu. Halis Serbest ayrıca her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyordu. Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlenen çift, Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca ayrıldı.

1988 senesinde kendisi ile yapılan bir mülakatta Bergen olanları şöyle anlattı:

"Ben sahneyi çok seven, açıkçası sanatına âşık bir kişiydim. O ise kıskanç bir insandı. İlk başlarda bana hissettirmemeye çalıştı. Ama sonra ortaya çıktı, ilk dayağımı o zaman yedim. Beni sahneden aldı ve bir eve kapattı."

Bu ayrılık sonrası Bergen annesi ile birlikte İzmir'e kaçtı. Halis Serbest de bir kiralık katile 500 bin lira vererek İzmir’e gönderdi. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak’ta New York adındaki pavyonun kapısında Bergen annesiyle beraber bir taksiye binmek üzereyken, kiralık saldırgan şarkıcının üzerine bir kova kezzap attı. Bergen, ardından yapılan bir mülakatta olay anını şöyle açıkladı:

“O anda iki gözüm gitti. Biraz alkollü olduğum için hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece çığlıklar duyuyorum. Bir ara 'Suya götürün!' diyorlar. Kadere bak ki, sular kesik. Su, ip gibi akıyor. Üzerimdeki giysileri yırtıp her tarafımı sardılar. O an her yer çok karanlık, bir şey göremiyor, gözlerimi açamıyorum. Kısa bir süre sonra ekip arabası geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Hastanede 45 gün kaldım, yara tedavisi gördüm.”

Bergen, bu elim olayda ağır biçimde yaralandı. Olayı basından takip eden dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol, Bergen'e gönüllü olarak destek oldu. Bergen İzmir’den Ankara’ya getirildi.

1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının sonrasında "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca ise Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin gibi birçok farklı şarkı bıraktı.

Ölümünün ardından pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından da cover'landı.

14 Ağustos 1989 tarihini 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı´na defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ise halen ziyarete açıktır.

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer, 15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğmuştur. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile beraber Ankara'ya yerleşmiştir. Ankara'da konservatuarın orta bölümüne başlamıştır. Okulu yarım bırakmış ve bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalışmıştır. Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söylemiştir. Sesini beğenen pavyon sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etmiştir. Ankara'da pek çok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitmiş ve müzik kariyeri böyle başlamıştır.



