Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Gişe rekorları kıran Bergen filminde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da oyuncu çıktı.

1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, aslen Ordu Ünyeli. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de alan Erdal Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev alan ünlü oyuncu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekilliği yaptı.

Şimdilerde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan yıldız; Behzat Ç. ve Çocukluk gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Hamlet, 46 Yok Olan, Adı Efsane, Vali, Leyla ile Mecnun, Kurtlar Vadisi Filistin gibi projelerde rol alan Beşikçioğlu, şimdilerde Bergen filmindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Derin ve Ömer adında iki çocukları bulunuyor.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

21 yaşındaki Derin Beşikçioğlu, Fransa'da Tiyatro eğitimi alıyor.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Derin Beşikçioğlu, Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Bergen filminde de kamera karşısına geçmişti.

Sosyal medyada epey aktif olan Derin Beşikçioğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Derin Beşikçioğlu'nun Instagram paylaşımları...





