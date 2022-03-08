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Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

08.03.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, dikkat çekici izlenme oranlarıyla tüm zamanların en iyi biyografi filmi açılışına sahip oldu. Arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in yaşam hikayesini konu edinen film, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam puan aldı. Filmde Bergen'in katiline hayat veren ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yaşamı merak konusu oldu.

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Gişe rekorları kıran Bergen filminde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da oyuncu çıktı.

1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu, aslen Ordu Ünyeli. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de alan Erdal Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev alan ünlü oyuncu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekilliği yaptı.

Şimdilerde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan yıldız; Behzat Ç. ve Çocukluk gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Hamlet, 46 Yok Olan, Adı Efsane, Vali, Leyla ile Mecnun, Kurtlar Vadisi Filistin gibi projelerde rol alan Beşikçioğlu, şimdilerde Bergen filmindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Derin ve Ömer adında iki çocukları bulunuyor.

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

21 yaşındaki Derin Beşikçioğlu, Fransa'da Tiyatro eğitimi alıyor.

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Derin Beşikçioğlu, Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Bergen filminde de kamera karşısına geçmişti.

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Sosyal medyada epey aktif olan Derin Beşikçioğlu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Derin Beşikçioğlu'nun Instagram paylaşımları...

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

Bergen'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun boyu kadar kızını gören inanamadı! Güzelliğiyle büyüledi

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Farah Zeynep Abdullah
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