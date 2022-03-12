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Bergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan itiraf! "Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım"

12.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Farah Zeynep Abdullah, "Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım" dedi.

Bergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan itiraf! "Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım"

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, "Bergen" filmi için Box Office Türkiye'nin sorularını yanıtladı.

Büyük acılar yaşamış olan Bergen'i canlandıran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor" dedi.

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Senaryonun ilgisini çektiğini ifade eden Abdullah, sözleri "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok" şeklinde sürdürdü.

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Abdullah, "Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.


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