MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel'le barıştı

Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel'le barıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel ile ablası Zeynep Korel saatlerce telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti.

Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel'le barıştı

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ve temizlik şirketi sahibi olan ablası Zeynep Korel ailesine "Bana iftira attılar" diyerek ateş püskürmüştü.

"BENİM AİLEM YOK" DEMİŞTİ

Bergüzar Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı. Bir TV programında lezbiyen olduğu, sevgilisi için ailesinden para istediği de iddia edilen ve ev arkadaşıyla fotoğrafları yayınlanan Korel, bu söylentiyi ailesinin çıkardığını belirterek "Benim için artık ailem yok" demişti.

"ONUR SAVAŞI..."

Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek açtığı miras davası için de "Bu bir miras değil, onur savaşı" yorumunu yapan Zeynep Korel cephesinde yeni bir gelişme oldu.

TELEFONLA GÖRÜŞÜP BUZLARI ERİTTİ

Son gelen haberlere göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Ortalık fena karıştı! Olay sözler gündem olduOrtalık fena karıştı! Olay sözler gündem oldu
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ailesinden flaş karar: Katillerini affettik

Ailesinden flaş karar: Katillerini affettik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

İzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştir

İzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştir

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylie Jenner pozlarıyla olay oldu! 'Fanteziye aşık biri'

Verdiği cesur pozlara not düştü! 'Fanteziye aşık biri'

Seren Serengil ve Bircan Bali ile İrem Derici birbirine girdi! Olay açıklamalar

Ortalık fena karıştı! Olay sözler gündem oldu

Bella Hadid sezonu açtı

Bella Hadid sezonu açtı

Rüzgar Erkoçlar çirkin yorumu ifşa etti! 'Bülent Ersoy gibi ortada sürünen...'

Cinsiyet değiştiren ünlü isim çirkin yorumu ifşa etti

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı

Didem Soydan ünlülere gelen kötü yorumlara dair tavsiyede bulundu! 'Tonla manyak, sapık ve hasta...'

Gelen kötü yorumlar için tavsiye verdi! 'Tonla manyak, sapık ve hasta...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.