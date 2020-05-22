Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel'le barıştı

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ve temizlik şirketi sahibi olan ablası Zeynep Korel ailesine "Bana iftira attılar" diyerek ateş püskürmüştü.

"BENİM AİLEM YOK" DEMİŞTİ

Bergüzar Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı. Bir TV programında lezbiyen olduğu, sevgilisi için ailesinden para istediği de iddia edilen ve ev arkadaşıyla fotoğrafları yayınlanan Korel, bu söylentiyi ailesinin çıkardığını belirterek "Benim için artık ailem yok" demişti.

"ONUR SAVAŞI..."

Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek açtığı miras davası için de "Bu bir miras değil, onur savaşı" yorumunu yapan Zeynep Korel cephesinde yeni bir gelişme oldu.

TELEFONLA GÖRÜŞÜP BUZLARI ERİTTİ

Son gelen haberlere göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.

