RTÜK'ten Jasmine hakkında yaptırım kararı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son günlerde sosyal medyanın gündemine oturan dizi Jasmine hakkında yaptırım kararı aldı. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle RTÜK, Jasmine dizisine en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

Doğukan Akbayır

HBO Max'ta yayınlanan Jasmine dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun duyurdu gelişmeye göre Jasmine'e RTÜK'ten yaptırım uygulandı.

"EN ÜST SINIRDAN CEZA..."

Haskoloğlu sosyal medya hesabından Jasmine'e RTÜK tarafından uygulanan yaptırım cezasını duyurdu. Paylaşım şu şekilde:

"RTÜK, HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı diziye:

Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle

En üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı."

