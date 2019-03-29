Bergüzar Korel derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti

Vatanım Sensin dizisinin final yapmasının ardından dizi sektörüne ara veren Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte sahne alarak şarkı söyledi. Bergüzar Korel sahnede giydiği cesur ve iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

Ünlü sanatçı kıyafetiyle çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bergüzar Korel "Dizi setleri beni çok yordu" sözleriyle artık dizilere dönmeyeceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu İngiltere’de kapalı gişe oynayan Girls and Boys'dan (Kızlar ve Oğlanlar) uyarlanan oyun ile 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.



