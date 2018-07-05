Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Çocuklara yönelik şiddet ve cinayet haberlerinin artmasının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Yaşanan durumunu vehametine dair paylaşımlarla yapan ve bunun bir son bulması adına önerilerde bulunan ünlüler bir yandan da konuya çirkin bir bakış açısıyla yaklaşanlara da yanıt veriyor. Oyuncu Bergüzar Korel de yaşananlarla ilgili çirkin yorumlar yapan bir takipçiyi ifşa etti.

KOREL DEVAMINI DA GETİRDİ

İfşa olayının ardından aynı kullanıcıya ait bir başka çirkin yorumu daha bulan Bergüzar Korel ‘stajyer avukat’ olduğunu iddia eden bu kişinin diğer paylaşımını da ifşa etti ve içinde son derece sert ifadeler içeren şu yorumu yaptı:

“ALLAHIM ÇILDIRACAĞIM! Bir kullanıcıya bu mesajı atmış demin ki satırların sahibi! Diyelim ki yazdıkları gerçek -ki hiç sanmıyorum- polisi aramayan, o çocukları oradan çekip almayan bir stajyer avukat! O sapıklara seks işçiliği yaptığını söylediğin o çocukları görüp arkanı dönüp gidiyorsun öyle mi? Yazıklar olsun senin kadınlığına, yazıklar olsun senin insanlığına! Hak arayacaksın sen? İnsan savunacaksın! Adaleti temsil edeceksin! YAZIK YAZIK!”

