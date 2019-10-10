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Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden ablası Zeynep Korel'den bomba iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Oyuncu Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden kız kardeşi Zeynep Korel, kız kardeşinin evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etti.

2005 yılında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızları Zeynep Korel, Amerika'da günlüğü 400 TL'ye temizlikçilik yapmaya başladı. Magazin gündemini sarsan bu olaydan sonra Zeynep Korel, Söylemezsem Olmaz programında kız kardeşi Bergüzar Korel'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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GÜNLÜĞÜ 400 LİRAYA TEMİZLİĞE GİDİYOR

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın özel haberine göre; Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Korel, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitirdi ve birçok şirkette yöneticilik yaptı. İki kitap yazan Zeynep, şimdilerde temizlik işçisi oldu. Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.

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"EVLİLİĞİ BEBEK SAYESİNDE DEVAM ETTİ"

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, programa yaptığı açıklamada ailesi tarafından dışlandığı için Amerika'da temizlikçilik yaptığını ve kardeşinin evliliğinin bebek sayesinde devam ettiğini iddia etti.

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SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu gelişmelerden sonra sessizliğini koruyan Bergüzar Korel'in iddialara ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Bergüzar Korel ablasına konuşma yasağı aldırıyorBergüzar Korel ablasına konuşma yasağı aldırıyor
Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyorBergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor
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Bergüzar Korel zeynep korel

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