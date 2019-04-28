MAGAZİN

Bergüzar Korel'in Kızlar ve Oğlanla oyunu heyecanı! Oyun programı belli oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan Bergüzar Korel, Kızlar ve Oğlanlar oyunuyla tiyatro sahnesinde boy gösterecek.

Bergüzar Korel'in Kızlar ve Oğlanla oyunu heyecanı! Oyun programı belli oldu

Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "16 Mayıs’ta başlıyoruz!"notunu yazan Bergüzar Korel tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

ber

Kızlar ve Oğlanlar oyunuyla izleyiciyle buluşacak olan Koral, "Özlemek üzerine bir oyun. Biletler 29 Nisan’dan itibaren satışta" diyor.

Korel'in duyurusuna göre oyun tarihleri şöyle:

16 - 23 Mayıs 20:30 / Craft Kadıköy
18 - 19 Mayıs 17:00 / Craft Kadıköy
27 Mayıs 21:00 / Zorlu
31 Mayıs 20:30 / Dasdas

OYUNUN KÜNYESİ

Yazan: Dennis Kelly
Yöneten: İbrahim Çiçek
Çeviren: Hira Tekindor
Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar, Meltem Ceylan
Dekor & Işık: Kerem Çetinel
Müzik: Ömer Sarıgedik
Fotoğraf: Şevval Balkan
Mekan Yönetimi: Şevval Çakır
Proje Asistanı: Ali Emir

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Festivallerden ödülle döndü! 'Çınar'ın özel gösterimine yoğun ilgiFestivallerden ödülle döndü! 'Çınar'ın özel gösterimine yoğun ilgi
Özge Özberk'ten kahkaha garantili oyunÖzge Özberk'ten kahkaha garantili oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Bergüzar Korel tiyatro kızlar ve oğlanlar oyun programı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Esaretin Bedeli oyunu, prömiyerini kapalı gişe yaptı

Esaretin Bedeli oyunu, prömiyerini kapalı gişe yaptı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Scorpions müzik grubu İstanbul'da

Scorpions müzik grubu İstanbul'da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Festivallerden ödülle döndü! 'Çınar'ın özel gösterimine yoğun ilgi

Festivallerden ödülle döndü! 'Çınar'ın özel gösterimine yoğun ilgi

Özge Özberk'ten kahkaha garantili oyun: Açık Aile

Özge Özberk'ten kahkaha garantili oyun

Arzum Onan Ankara'da 'Kadın' isimli kişisel sergisini açtı!

Arzum Onan yeni sergisini açtı!

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

Nazan Kesal İranlı şair Füruğ'un hayatını sahneye taşındı

Nazan Kesal Furuğ Ferruhzad'a hayat verecek!

Yaralarım Aşktandır! Furuğ Ferruhzadı sahneye taşınıyor

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

Emel Çölgeçen ve Pelin Öztekin'li Aslında Özgürsün turnesi devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.