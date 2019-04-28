Bergüzar Korel'in Kızlar ve Oğlanla oyunu heyecanı! Oyun programı belli oldu

Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "16 Mayıs’ta başlıyoruz!"notunu yazan Bergüzar Korel tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kızlar ve Oğlanlar oyunuyla izleyiciyle buluşacak olan Koral, "Özlemek üzerine bir oyun. Biletler 29 Nisan’dan itibaren satışta" diyor.
Korel'in duyurusuna göre oyun tarihleri şöyle:
16 - 23 Mayıs 20:30 / Craft Kadıköy
18 - 19 Mayıs 17:00 / Craft Kadıköy
27 Mayıs 21:00 / Zorlu
31 Mayıs 20:30 / Dasdas
OYUNUN KÜNYESİ
Yazan: Dennis Kelly
Yöneten: İbrahim Çiçek
Çeviren: Hira Tekindor
Yardımcı Yönetmen: Güven Murat Akpınar, Meltem Ceylan
Dekor & Işık: Kerem Çetinel
Müzik: Ömer Sarıgedik
Fotoğraf: Şevval Balkan
Mekan Yönetimi: Şevval Çakır
Proje Asistanı: Ali Emir
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