MAGAZİN

Bergüzar Korel'in yeni imajı Şabaniye'ye benzetildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, kısa saçlı yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, Korel'in yeni imajını, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şabaniye" karakterine benzetti.

Geçtiğimiz günlerde ilk şarkısıyla sahneye çıkan Bergüzar Korel'in hayranlarından ilginç bir benzetme geldi. Korel, kısa saçlarıyla Kemal Sunal'ın canlandırdığı efsane karakter Şabaniye'ye benzetildi.

SORUYA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Usta oyuncu Şener Şen'in yeni oyununun galasına annesi Hülya Darcan'la katılan Bergüzar Korel'e "Kısa saça devam edecek misiniz" sorusu soruldu. Soruya gülerek karşılık veren Korel, gazetecilerden müsaade istedi.

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Bergüzar Korel, yeni tarzının sosyal medyada Şabaniye karakterine benzetilmesine teşekkür ederken annesi Darcan kahkahalara boğuldu.

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