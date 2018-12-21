Bergüzar Korel'in yeni imajı Şabaniye'ye benzetildi

Geçtiğimiz günlerde ilk şarkısıyla sahneye çıkan Bergüzar Korel'in hayranlarından ilginç bir benzetme geldi. Korel, kısa saçlarıyla Kemal Sunal'ın canlandırdığı efsane karakter Şabaniye'ye benzetildi.
SORUYA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ
Usta oyuncu Şener Şen'in yeni oyununun galasına annesi Hülya Darcan'la katılan Bergüzar Korel'e "Kısa saça devam edecek misiniz" sorusu soruldu. Soruya gülerek karşılık veren Korel, gazetecilerden müsaade istedi.
Bergüzar Korel, yeni tarzının sosyal medyada Şabaniye karakterine benzetilmesine teşekkür ederken annesi Darcan kahkahalara boğuldu.
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