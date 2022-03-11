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Bergüzar Korel kızını paylaştı! "İster prenses ol kızım, ister kovboy"

11.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel'den kızı ile yeni fotoğraf geldi. Ünlü oyuncu, Leyla'ya, "İster prenses ol kızım, ister kovboy... İster tütüyle dolaş, bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat... Hayallerinin de, özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin..." sözleriyle seslendi.

Bergüzar Korel kızını paylaştı! "İster prenses ol kızım, ister kovboy"

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Bir süredir İngiltere'de bulunan ünlü çiftten Korel, paylaşımlarına yenisini ekledi.

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"İSTER PRENSES OL KIZIM, İSTER KOVBOY!"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Korel, kızıyla birlikte objektif karşısına geçti.

Leyla'nın yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, karelerine, "Kızlara pembe giydirmek bence çok cinsiyetçi... Ama kendi zevkine göre full siyah, kahve ve gri giydirmek aşırı feminist!' Hı hı canım, evet. Sen de haklısın! İster prenses ol kızım, ister kovboy... İster tütüyle dolaş, bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat... Hayallerinin de, özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin..." notunu düştü.

39 yaşındaki Bergüzar Korel'in paylaşımları kısa sürede 184 binden fazla beğeni aldı.

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Bergüzar Korel
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