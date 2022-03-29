Berk Atan'ın ehliyetine el konuldu! 1823 TL para cezası kesildi

Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali İlhan ile başrolde olan Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; geçtiğimiz ay bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılan Berk Atan'ın ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu 5 gün önce Tarabya'da otomobiliyle seyir halindeyken polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üfleyen Atan'ın, 77 promil alkollü olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun ehliyetine polis tarafından el konuldu. Berk Atan'a, 1823 TL para cezası kesildi.

