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Berk Atan'ın ehliyetine el konuldu! 1823 TL para cezası kesildi

29.03.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Taner' karakteriyle büyük beğeni toplayan Berk Atan alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Oyuncu Berk Atan'a ayrıca 1823 TL para cezası kesildi.

Berk Atan'ın ehliyetine el konuldu! 1823 TL para cezası kesildi

Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali İlhan ile başrolde olan Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; geçtiğimiz ay bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılan Berk Atan'ın ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu 5 gün önce Tarabya'da otomobiliyle seyir halindeyken polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreyi üfleyen Atan'ın, 77 promil alkollü olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun ehliyetine polis tarafından el konuldu. Berk Atan'a, 1823 TL para cezası kesildi.

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Gönül Dağı dizisi Berk Atan
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