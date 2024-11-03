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Berk Atan sevgilisi Sude Zülal Güler’i öpmelere doyamadı! Evlilik yanıtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.11.2024 11:16
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Son olarak 'Gönül Dağı' dizisinde yer alan oyuncu Sude Zülal Güler sevgilisi Berk Atan ile bir açılışa katıldı. Muhabirlere kısa bir açıklama yapan çiftten Berk Atan sevgilisini öpmeye doyamadı.

Berk Atan sevgilisi Sude Zülal Güler’i öpmelere doyamadı! Evlilik yanıtı

Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan gönlünü geçen sezon kadroya dahil olan ve sonradan diziden ayrılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'e kaptırmıştı.

Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftin birlikte çıktıkları tatilden kareleri çok konuşulmuştu. Berk Atan'la yaşadığı aşkı hakkında konuşan oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

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Evlilik hakkında da kısmet diyen Sude Zülal Güler sevgilisiyle bir davette görüntülendi.

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Gecede Berk Atan'ın muhabirlerle konuşurken sık sık sevgilisini öpmesi gözlerden kaçmadı.

Berk Atan evlilik sorusuna da "Ben aile kurmak istiyorum kısmet diyelim" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sude Zülal Güler Berk Atan
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