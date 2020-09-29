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Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğrafları ifşa olmuştu! Yeni gelişme...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 17:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava dosyası, mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi

Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğrafları ifşa olmuştu! Yeni gelişme...

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu katılmadı. Şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu katılmadı. Şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

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SANIK AVUKATLARI: TANIKLAR DİNLENSİN

Sanık Merve Şarapçıoğlu'nun avukatlarından Naim Karakaya ise dosyada hiç tanık dinlenmediğini belirterek, tanık dinlenmesi konusunda ısrarlı olduklarını belirtti. Şarapçıoğlu'nun diğer avukatı Pelinsu Demircan ise, "Dosyada bulunan paylaşımlar değişik il ve ülkelerden yapılmıştır. Dosyada bir netlik yoktur. Bu hususların açığa kavuşması için tanık dinlenmesi gerekmektedir" diyerek süre talebinde bulundu.

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DAVA DOSYASI MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Duruşma savcısı ise dosyanın tekemmül ettiğini belirterek esas hakkındaki mütalaasını bildirmek üzere dosyanın kendilerine verilmesini talep etti. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Tanıkların hazır edilmesi halinde dinlenmesine de hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. İlk duruşmada ifade veren sanık Merve Şarapçıoğlu, "Şahsıma ait gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait bir takım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. " diyerek suçlamayı reddetmişti.

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