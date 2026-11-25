Star TV'nin yapımcılığını Poll Films'in üstlendiği yeni dizisi Tuzlu Kahve, yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Her bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan dizide son dönemde Murat ve Aybüke karakterleri arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor.

Sarp Apak ile Ceren Moray'ın hayat verdiği Murat ve Aybüke'nin sahneleri, izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Dizinin 12. bölümünde Murat'ın bir kez daha Aybüke'yi öperken yakalanması ise bölüme damgasını vurdu.

YORUM YAĞDI

İkilinin eğlenceli uyumu ve sahneleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. İzleyiciler, öpüşme sahnesinin ardından yaptıkları yorumlarda "Bu sahneleri çoğaltın", "Aybüke ve Murat sahneleri artsın", "Bu çift bizi güldürüyor", "Aybüke ile Murat'ın uyumu çok iyi" ifadelerini kullanarak ikiliye övgüler yağdırdı.

Tuzlu Kahve’nin, yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.