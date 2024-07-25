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Berkan Kutlu'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! ''Bizi ilgilendirmiyorlar''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 07:31
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Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında İtalya temsilcisi Lecce’yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızlı ekipte Berkan Kutlu açıklamalarda bulunan Berkan Kutlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.

Berkan Kutlu'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme! ''Bizi ilgilendirmiyorlar''
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçında İtalya’nın Lecce takımını 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

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"RAKİPLERİMİZ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

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"Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Son 2 senenin şampiyonuyuz. Biz sadece kendimize odaklıyız. Transferlerle şampiyon olunmuyor. Galatasaray'a konsantreyiz. Kendi işimize bakıp en iyisini yapma görevindeyiz."

"GALATASARAY'A LAYIK OLACAK ŞEKİLDE HER GÜNÜMÜ YAŞIYORUM"

"Kazandık, çok mutluyuz. Kamp dönemimiz iyi geçiyor. Galatasaray'a layık olacak şekilde her günümü yaşıyorum. Benim için çok mutluluk verici. Daha gelişecek çok noktalarım var. Bu sezon daha büyük bir rolle umarım takımıma yardım edebilirim. Galatasaray'ın kazanması için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. İnşallah bu sezon daha fazla gol ve asist yaparım. Sol bek ve stoper, ihtiyaç olduğunda görev yapabileceğim yerler. Ama orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Sezonlar çok uzun ve tempolu geçiyor."

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Berkan Kutlu beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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