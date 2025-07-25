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Berkan Kutlu'ya La Liga'dan sürpriz talip! Espanyol Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu kısa süre içerisinde açıklayabilir...

İspanyol ekibi Espanyol, Galatasaray’ın gelecek sene kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için resmen devrede. Görüşmelerin bittiği transfer yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Berkan Kutlu'ya La Liga'dan sürpriz talip! Espanyol Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu kısa süre içerisinde açıklayabilir...
Burak Kavuncu
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’da Berkan Kutlu için ayrılık kararı çıktı. Genç futbolcu ile konuşan teknik direktör Okan Buruk, ‘‘gelişimin için kiralanman daha doğru olur, senin ilk 11 oynaman lazım’’ diyerek ikna etti. Transferin en geç pazartesi günü şekilleneceği gelen bilgiler arasında.

TEKLİF YAPTILAR!

Berkan Kutlu ya La Liga dan sürpriz talip! Espanyol Galatasaray dan Berkan Kutlu yu kısa süre içerisinde açıklayabilir... 1

İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, Galatasaray'a kiralama ve satın alma opsiyonlu resmi bir teklif sunarken, sarı kırmızılıların bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan Galatasaray, Berkan'ı kiralık göndermeden önce sözleşmesini uzatarak oyuncunun kiralık süreçte kendini geliştirip tekrar Galatasaray’a dönmesini istiyor.

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transfer Espanyol son dakika galatasaray
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