Berkan Kutlu'ya La Liga'dan sürpriz talip! Espanyol Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu kısa süre içerisinde açıklayabilir...

Galatasaray’da Berkan Kutlu için ayrılık kararı çıktı. Genç futbolcu ile konuşan teknik direktör Okan Buruk, ‘‘gelişimin için kiralanman daha doğru olur, senin ilk 11 oynaman lazım’’ diyerek ikna etti. Transferin en geç pazartesi günü şekilleneceği gelen bilgiler arasında.

TEKLİF YAPTILAR!

İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol, Galatasaray'a kiralama ve satın alma opsiyonlu resmi bir teklif sunarken, sarı kırmızılıların bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan Galatasaray, Berkan'ı kiralık göndermeden önce sözleşmesini uzatarak oyuncunun kiralık süreçte kendini geliştirip tekrar Galatasaray’a dönmesini istiyor.