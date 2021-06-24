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Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok

24.06.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Önceliğimiz hücumda; kaleci almamız da gerekiyor. Sol ve sağ bek transferi yapacağız. Çok iyi bir golcü almak istiyoruz. Artık yıldıza verilecek paralar yok. Sansasyonel isimden ziyade yıldız adayı transfer edeceğiz" dedi.

Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da gelecek sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedefiyle transfer çalışmaları devam ediyor.

Sezon sonunda kadrosundaki kaleci Ferhat Kaplan, Lukas Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Jean Armel Drole ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar, ilk transferini Erkan Eyibil ile gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Veysel Sarı ile de sözleşme yeniledi. Kırmızı beyazlılarda performansı düşük görülen Dever Orgill ile geçen sezonu İspanya La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık tamamlayan Gustavo Blanco'nun başka takıma transferiyle yolların ayrılması hedefleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, transfer çalışmalarına devam ettiklerini, iyi teklif gelmesi halinde de kadrodaki futbolcuların başka takıma transferinin düşünülebileceğini söyledi.

Orgill ile Gustavo'ya talip takımlar olduğunu bildiren Bahar, diğer oyuncularla yolları ayırmayı planlamadıklarını vurguladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde istenilen bölgelere transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bahar, her mevkii için transfer planı yaptıklarını belirtti.

Bahar, "Hocamızın istediği bölgelerle ilgili alternatif var. Pazarlıklar devam ediyor. Çok görüşüyoruz. Gelirimiz lira, giderler dolar-Euro olduğu için ince eleyip, sık dokuyoruz. Biraz zaman alabilir ama kampa kadar birkaç transferi bitirmeyi istiyoruz. Önceliğimiz hücumda; kaleci almamız gerekiyor. Sol ve sağ bek transferi yapacağız. Çok iyi bir golcü almak istiyoruz. Artık yıldıza verilecek paralar yok. Sansasyonel isimden ziyade yıldız adayı transfer edeceğiz. Yapacağımız transferler 30 yaş altında olacak. Transferimizi parlatıp satmak veya takımda uzun süre verimli kullanmak adına genç transfer planlıyoruz" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor
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