Taburcu edilen Berkay: Eşimden ve Aslıhan'dan özür diliyorum

Emirgan'da bir eğlence mekanında yaşanan tartışmada Arda Turan, Berkay'a kafa attı ve burnunu kırdı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözlü taciz ettiği iddia edilen ve daha sonra Berkay'ın olduğu hastaneye giden Arda Turan, şarkıcıya 'Bu olaya inanıyorsan al bana sık' dedi. Bir süre sonra Arda Turan’ın silahı ateş aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. BERKAY HASTANEDEN TABURCU OLDU Olayın ardından Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer açıklama yaptı. Avukat açıklama yaparken Berkay hastaneden taburcu oldu. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin hastaneden paylaştı İşte o açıklama: "Türkiye gündemini meşgul eden kriminal olayda Arda Turan, müvekkilim ve eşini suçlayıcı bir yazı kaleme almıştır. Kamuoyunun da bildiği gibi, barda başlayan hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre; Arda Turan Berkay Şahin'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Burada olay tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin'in hiçbir şiddeti olmamıştır kendisine. Arda Turan'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup,Burak Yılmaz araya girdiği esnada yüzüne ağır bir yumruk yemiştir.Buraya kadarki olaylar aslında Türkiye'nin birçok noktasında eğlence merkezleri sonrasında sıklıkla görülebilecek olaylardır.

BÖYLE BİR OLAYIN ÖZRÜ OLMAZ Burada bizi ve müvekkilimi esas üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır.

Arda Turan, yanında arkadaşlarıyla birlikte belinde ruhsatsız silah ile hastaneye gelmiştir.

Yargı dilinde, bele ruhsatsız silah takarak gezmek sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Suç dünyasının içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan'ın hastaneye belinde silahla gelmesi ciddi kriminal bir olaydır. Ve böyle kriminal bir olayın da hiçbir özrü olamaz. Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Müveklilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan'ı belinde silah ile görünce şaşırmıştır. Müvekkilimin amacı başından beri zaten konuşmak olduğu için hastane odasında Arda Turan tarafından müvekkilimin eline silah tutuşturulmaya çalışılması bizler için ayrıca üzücü bir durumdur. Silahsız bir dünya istediğimiz bu ortamda hastanenin içinde görevi olmayı, görevi dışında silahla girmek, dolaşmak ve o silahın bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür. Bizim buradaki tek tesellimiz o mermi çekirdeğinin herhangi birine isabet etmemiş olmasıdır.

SÖZLÜ TACİZİ HAFİFLETMEK İÇİN... Çünkü oradan geçen birine o merminin isabet etmesi başta müvekkilim olmak üzere herkesi çok üzerdi. Arda Turan tarafından hastanede bilerek silahını ateşlemesi bir hukuk devleti olan Türkiye'de hiçbir şekilde kabul edilemez. Özrü de yoktur. Kriminal vakasının yargıya intikal ettiği bir ortamda Arda Turan'ın sosyal medya üzerinden müvekkilimin eşi Özlem Şahin'i suçlaması bizleri çok şaşırtmıştır. Arda Turan'ın ifadelere de yansıyan sözlü taciz olayını hafifletmek için eski bir husumet gibi göstermesi de bilinçli bir saptırma olayıdır. Türkiye kamera görüntülerinde gördü. Arda Turan'ın buradaki asıl amacı kamuoyunun kafasında soru işaretleri yaratmak için kasıtlı olarak soruşturmayı farklı yönlere çevirmeye çalışmaktır.Oysa ki ortada tek bir gerçek vardır. Arda Turan barda Berkay Şahin'e saldırdı. Hastaneye ruhsatsız silah ile geldi. Ve birini yaralayacak ya da ölümüne sebep olacak şekilde bilinçsizce ateş etti. O silah ateş aldığında oradan geçen birine isabet etse ve o kişi hayatını kaybetseydi 'pardon' mu diyecekti?