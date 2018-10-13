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Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin hastaneden paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

Arda Turan'ın taciz ettiği Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor! Özlem Şahin Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaştı

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin hastaneden paylaştı

Karısı Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla futbolcu Arda Turan ile kavga eden ve bu kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay’ın hastanedeki tedavisi sürerken eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya onu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Zor günler geçiren Özlem Ada Şahin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Son olarak Arda Turan’ın kendisini sözle taciz ettiğini ve hakkını mahkemede arayacağını hesabından paylaşan Özlem Ada Şahin şimdi de eşinin tedavi gördüğü hastaneden bir paylaşımda bulundu.

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Kızı Arya ile hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan genç kadının yorgun ve bitkin ifadesi yaşadıklarının en net görüntüsü oldu.

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Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin berkay arda turan

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