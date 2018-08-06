Berkay Hardal'a hayranından olay teklif

Rol aldığı 'İstanbullu Gelin' ve 'Meleklerin Aşkı' adlı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Berkay Hardal'ın Ayşe adındaki bir Arap hayranı, Karaköy'de bir binanın dış cephesine oyuncunun fotoğrafını bastırarak evlilik teklifi etti.

"BERKAY SANA AŞIĞIM, BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Berkay Hardal'ın, Ayşe adındaki bir Arap hayranı Karaköy'de bir binanın dış cephesine Berkay Hardal'ın devasa fotoğrafını astırdı. Habertürk'ün haberine göre, fotoğrafın üstüne "Berkay sana aşığım, seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim, benimle evlenir misin?" yazdıran hayranın afişini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BÖYLESİ SEVİLMEK GARİP BİR HİS"

Bu özel sürpriz sonrası hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Berkay Hardal, "Bu duvardan menajerime gelen e-mail'le haberdar oldum, çok şaşırdım. Hoşuma da gitti tabii ki. Böylesi sevilmek, garip bir his. Çok güzel şeyler bunlar. Teşekkür ediyorum Ayşe'ye" diyerek duygularını dile getirdi.

