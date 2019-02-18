MAGAZİN

Berkay Hardal'ın hayranları oteli bastı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'deki başarısıyla adını duyuran Berkay Hardal, önceki gün İsrail'de yaşayan hayranlarıyla buluştu. Bazı hayranlar, etkinlik sonrası yakışıklı oyuncunun otelini bastı.

Berkay Hardal'ın hayranları oteli bastı

İstanbullu Gelin, İsrail'de izlenme rekorları kırarken, dizinin oyuncuları ülkede şöhret oldu. Dizinin en sevilen karakterlerinden Murat Boran'ı canlandıran Berkay Hardal'ın İsrail ziyareti de ülkede büyük yankı uyandırdı.

Bir moda markasının yeni reklam kampanyası için İsrail'e giden genç oyuncu, orada geçirdiği 4 gün boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

5 BİN KİŞİ KUYRUĞA GİRDİ

Berkay Hardal için geçtiğimiz cuma günü Tel Aviv kentindeki TLV Fashion Mall'da bir hayran buluşması etkinliği düzenlendi. Sabahın çok erken saatlerinde alışveriş merkezinin önünde toplanan ve uzun kuyruklar oluşturan Berkay Hardal hayranları, genç oyuncuyu coşkulu alkışlar eşliğinde karşıladı. 5 bini aşkın kişinin katıldığı etkinlikte bazı hayranlar heyecandan gözyaşlarına boğulurken, bazıları da çığlıklar atarak sevgi gösterilerinde bulundu.

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Berkay Hardal, İsrail'in en çok izlenen televizyon programları arasında yer alan "Biri Bizi Gözetliyor" konseptli "Big Brother Israel" programına da VIP konuk olarak katıldı. Hardal, yarışma evini ziyaret edip yarışmacılarla bir araya geldi.

HAYRANLARI OTELİ BASTI

Genç oyuncu, ülkede geçirdiği 4 gün boyunca katıldığı organizasyonlar dışında otelden dışarı çıkamadı. Konakladığı otele baskın yapan hayranları, Berkay Hardal'ı görmek için saatlerce bekledi. Fanatik hayranlar zaman zaman otel görevlilerine de zorlu anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
berkay hardal İstanbullu Gelin

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