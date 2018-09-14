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Berkay: Okan erkek adam, işlerini toparlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte La Boucherie'de sahneye çıkan Murat Dalkılıç'ı dinlemeye gitti. Berkay, Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında bakın ne dedi

Berkay: Okan erkek adam, işlerini toparlar

Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin yakın arkadaşı olan Berkay, çiftin boşanmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Şarkıcı, Demet Akalın ile Okan Kurt'un Beykoz'daki villalarına haciz gelmesinin ardından evliliklerinin bitmesiyle ilgili şunları söyledi:

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'HEP BERABERİZ, HİÇ SIKINTI YOK'

"Onlar benim canım ciğerim, kardeşlerim... Allah onların mutluluğunu, huzurunu bozmayı hiçbir şeye, hiç kimseye nasip etmesin. Erkek adam iş yapar, işleri kötü gider, sonra toparlar... Böyle şeyler herkesin hayatında olabilir. Onların ailesinin mutluluğu, bütünlüğü bozulmasın. İlk günden beri konuşuyoruz; hep beraberiz, hiç sıkıntı yok. Allah'ın izniyle, sıfır sıkıntıyla bunları atlatacaklar. İkisini de çok seviyorum."

DEMET AKALIN BERKAY'IN EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Berkay'ın 'Hep beraberiz, hiç sıkıntı yok' sözü akıllara; Demet Akalın'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada'yı takipten çıkarmasını getirdi.

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Demet Akalın zor günlerinde yanında olmayan yakın arkadaşı Fatih Ürek'i de takipten çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Okan Kurt instagram

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
serseri zibidiye destek olur her zaman
DEMET AKALINI ZERRE SEVMEM PARAYLA ÇANTALYA AYAKKABIYLA GOSTERIS BUDALASI KENDISI. ZOR DURUMLAR ALLAH YARDIMCILARI OLSUN
demet akalının yakın arkadaşı kerimcan durmaz bu zor günlerde demet akalını yalnız bırakmadı :)
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