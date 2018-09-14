Berkay: Okan erkek adam, işlerini toparlar

Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin yakın arkadaşı olan Berkay, çiftin boşanmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Şarkıcı, Demet Akalın ile Okan Kurt'un Beykoz'daki villalarına haciz gelmesinin ardından evliliklerinin bitmesiyle ilgili şunları söyledi:

'HEP BERABERİZ, HİÇ SIKINTI YOK'

"Onlar benim canım ciğerim, kardeşlerim... Allah onların mutluluğunu, huzurunu bozmayı hiçbir şeye, hiç kimseye nasip etmesin. Erkek adam iş yapar, işleri kötü gider, sonra toparlar... Böyle şeyler herkesin hayatında olabilir. Onların ailesinin mutluluğu, bütünlüğü bozulmasın. İlk günden beri konuşuyoruz; hep beraberiz, hiç sıkıntı yok. Allah'ın izniyle, sıfır sıkıntıyla bunları atlatacaklar. İkisini de çok seviyorum."

DEMET AKALIN BERKAY'IN EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Berkay'ın 'Hep beraberiz, hiç sıkıntı yok' sözü akıllara; Demet Akalın'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada'yı takipten çıkarmasını getirdi.

Demet Akalın zor günlerinde yanında olmayan yakın arkadaşı Fatih Ürek'i de takipten çıkardı.

