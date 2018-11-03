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Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı

ALMANYA HABERLERİ  | 03.11.2018 21:34 | Son Güncelleme

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi.

Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart'ın Bundesliga'nın 10. haftasında dün Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Berkay'ın, rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, Berkay Özcan'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarının kalan maçlarında forma giyemeyeceği, 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğinin gelecek hafta yapılacak muayenelerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Stuttgart'ın konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olduğu maçta, ikinci yarının başında forma şansı bulan Berkay Özcan, sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyundan alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Özcan stuttgart

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