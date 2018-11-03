Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart'ın Bundesliga'nın 10. haftasında dün Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Berkay'ın, rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi.
Açıklamada, Berkay Özcan'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarının kalan maçlarında forma giyemeyeceği, 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğinin gelecek hafta yapılacak muayenelerden sonra belli olacağı kaydedildi.
Stuttgart'ın konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olduğu maçta, ikinci yarının başında forma şansı bulan Berkay Özcan, sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyundan alınmıştı.
Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!
Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!
Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı
Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı mahkemeye verdi!
Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi paylaşımı
Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da
Galatasaray 2 - 0 Fenerbahçe (Elit U21 Ligi)
Şenol Güneş Başakşehir'de kazanamıyor
Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak
Usain Bolt Central Coast Mariners'ten ayrıldı
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum