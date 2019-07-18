Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'dan aile pozu

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Kızlarına Zeynep Mira adını koyan çift; hastane odasında aile fotoğrafı çektirdi.

Kardeşi Zeynep Mira ile ilk defa dün sabah karşılaşan Arya’nın keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.

İkinci kez baba olan Berkay Şahin'i yakın dostu Demet Akalın da yalnız bırakmadı. Akalın, Berkay'ın yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okuttu.

Popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, dün ikinci çocukları Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı. Berkay Şahin, doğumdan sonra ''Kızımız Zeynep bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben iki kere tattım şükürler olsun'' mesajını paylaştmıştı.



