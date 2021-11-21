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Berke Özer kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe kalecisi Berke Özer kaç yaşında?

21.11.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Fenerbahçe'nin kalesini koruyan genç kaleci Berke Özer'in hayatı merak ediliyor. Özer, 2015'te U-15 millî takımı forması giyerek millî kariyerine başlamıştır. Peki Berke Özer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Berke Özer kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe kalecisi Berke Özer kaç yaşında?

Fenerbahçe'de kaleci mevkinde forma giyen Berke Özer, bugün gerçekleşen derbi sonrası gündem oldu. Genç ismin hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki Berke Özer kimdir, aslen nereli?

BERKE ÖZER KİMDİR?

25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Berke Özer, 191 cm boyundadır ve 73 kg kilodur. Berke Özer, sağ ayağını kullanmaktadır ve 2015'te U-15 millî takımı forması giyerek millî kariyerine başlamıştır. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan U-17 kadrosuna birinci kaleci olarak dahil edilmiştir.

Özer'in bütün maçlarda forma giydiği turnuvada Türkiye, yarı finale çıkma başarısı göstermiş ve 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştır.Özer, bu turnuvanın da birinci kalecisi olmuştur. Fakat Türkiye grup aşamasında turnuvadan elenmiştir. Özer ise üç maçta da forma şansı bulmuştur.

Genç isim Haziran 2017'de Fatih Terim tarafından üçüncü kaleci olarak Türkiye millî futbol takımı kadrosunun Kuzey Makedonya ve Kosova ile yapacağı maçların kadrosuna dahil edilmiştir fakat forma şansı bulamamıştır.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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