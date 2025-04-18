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Berke Özer transfer için son kararını verdi! Süper Lig devine İmzayı atıyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 08:39
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Bu sezon Eyüpspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere birçok ekibin dikkatini çeken Berke Özer, transfer adına kararını verdi. Yıldız kaleci tercihini Süper Lig devinden yana kullandı.

Berke Özer transfer için son kararını verdi! Süper Lig devine İmzayı atıyor...
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig'de Eyüpspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası dikkatleri çeken Berke Özer, geleceğine ilişkin kararı verdi.

GALATASARAY'DA TEMASLAR SÜRÜYOR

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Cim Bom’un, Fernando Muslera’nın ayrılma ihtimaline karşı gelecek sezon için 1 numara olarak düşündüğü isimlerden Berke Özer transferinde görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

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Berke Özer transferi için Galatasaray, Avrupa'dan önemli ekiplerle de rekabet halinde. Son olarak ismi Aston Villa ile anılan 24 yaşındaki file bekçisine Avrupa’dan da teklifler geldiği biliniyor.

BERKE'NİN TERCİHİ GALATASARAY!

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Fanatik'in haberine göre birçok takımın gündemindeki Berke Özer, Galatasaray'a transfer olmak adına kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Berke’nin, Galatasaray’a gelme isteğinin ciddi seviyede olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda imzayı atmaya hazır olduğu öne sürüldü.

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