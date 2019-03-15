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Berksan'dan ilginç sözler: Biri karım biri metresim!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berksan, konuk olduğu radyo programında ilginç açıklamalarda bulundu. Berksan hayatıyla ilgili yaptığı benzetmeyle herkesi şaşırttı.

Berksan'dan ilginç sözler: Biri karım biri metresim!

Berksan yeni single çalışması ‘Sakin’ ile Yasemin Şefik'in Best FM'de ki programına konuk oldu. “Yazdığım şarkıları saat kaç olursa olsun kardeşim Turaç'la beraber stüdyoya gelen herkese dinletmek istiyorduk. Hatta dinletiyorduk. Ama artık kendimi tutuyorum” diye anlatan şarkıcı Berksan programda ilginç açıklamalara imza attı.

“BİRİNİ SEÇMEM GEREKİYORDU”

“Yaz yaklaşıyor açacak mısın beach?” sorusu üzerine sevilen şarkıcı Berksan; “Çilek markasını farklı şehirlere isim haklarını sattım ve güzel de gidiyor. Çok yoğunum ve bu sene Çilek Beach olacak ama ben pek olamayacağım. Bir yandan müzik çalışmalarım bir yandan club ve beach zor oluyor. Severek yapıyorum işletme işini ama kolay değil. Hatta bakın müzik karım, beach ise metresim gibi… Birini seçmem gerekiyordu. Müziği seçtim” dedi.

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