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Berlin Polisi, Türk taraftarları durdurdu! Müdahale geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.07.2024 19:43
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Türk taraftarlar Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’na doğru 50 bin kişiyle yürüyüşe geçti. Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu.

Berlin Polisi, Türk taraftarları durdurdu! Müdahale geldi...

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek final maçı öncesi Türk taraftarlar Berlin’in merkezinde yer alan Breitscheidplatz Meydanı’nda toplandı. Berlin polisi Türk taraftarların toplanacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapayarak güvenlik önlemi aldı. Burada toplanan yaklaşık 50 bin Türk taraftar marşlar ve şarkılar eşliğinde çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu’na doğru hep birlikte yürüyüşe geçti. Berlin sokakları, milli takım formaları taşıyan ve Türk bayrakları dalgalandıran taraftarlar bir anda kırmızı-beyaz renklere büründü.

Yürüyüş esnasında taraftar konvoyuna mehteran takımı da eşlik etti. Taraftarlar güzergah boyunca şarkılar söyledi, Türkiye tezahüratları yaptı ve mehter marşlarına eşlik etti. Yaklaşık 50 bin kişinin yer aldığı taraftar konvoyuna Berlin polisi de eşlik ederek güvenlik önlemleri aldı.

GÖZALTI KARARI

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Alman polisi, bazı Türk taraftarlarımızı gözaltına aldı.

BERLİN POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

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Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıkalamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi." ifadeleri kullanıldı.

Euro 2024


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Berlin euro 2024
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