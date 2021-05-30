Berna Gözbaşı: Değerini bulmayan hiçbir oyuncumu satmam

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geride kalan sezon sarı kırmızılı takımda forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren kaleci Doğan Alemdar ve Brezilyalı Pedro Henrique ile ilgili olarak transfer teklifleri geldiğini ancak bunlara olumlu yanıt vermediklerini söyledi.

Başkan Berna Gözbaşı, “Kaleci Doğan ve Pedro için nabız yoklayan veya menajerler üzerinden Türkiye’den 2 Süper Lig, yurt dışından 2 takım teklifte bulundu. Ancak bu teklifleri oyuncularımızın değeri olmadığı için kabul etmedik. Aslında bu oyuncularımızı bırakmayı da düşünmüyoruz. Yeni sezonda bu oyuncularımızı kadroda görmek isteriz” dedi.

Doğan Alemdar ve Pedro Henrique dışında Emre Demir, Nurettin Korkmaz hatta Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi biten Bernard Mensah ile ilgili transfer hareketliliği olduğunu söyleyen başkan Gözbaşı, "Kayserispor’un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Değerini bulmayan hiçbir oyuncumu satmam. Ciddi teklif geldiğinde de bu oyuncularımız ile ilgili karar veririz. Ancak şu an için tüm oyuncularımız bizim için değerlidir" dedi.