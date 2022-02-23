Berna Keklikler'in sevgilisi Survivor 2022'nin 30. bölüm fragmanını seyreden izleyeciler tarafından merak konusu oldu. İletişim oyunu öncesi yarışmacıların duygularını öğrenmek isteyen Murat Ceylan'a konuşan Berna Keklikler "Ben ilk defa aşık oldum. Ve bu duygu çok garip bir duygu." ifadesini kullandı. Bu açıklama sonrası Berna Keklikler'in sevgilisi Gil Croes internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Gilmher Croes biyografisi ve mesleği Berna Keklikleri destekleyen kişilerin merak ettiği bir konu oldu. Bu kapsamda Berna Keklikler'in sevgilisi kimdir? Berna Keklikler'in sevgilisi Gil Croes nereli? Gilmher Croes kaç yaşında, mesleği nedir? soru ve konu başlıklarının yanıtına ulaşmak isteyen kişiler internette arama yapıyor. Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes hayatı, biyografisi ve mesleği ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

BERNA KEKLİKLER'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes'dur. Gilmher Croes, Gil Croes takma adını kullanmaktadır. Gil Croes tanınan bir isim olmadan önce, Aruba’nın başkenti Oranjestad’da ailesi ve kardeşleri yaşamıştır.

GİL CROES NERELİ?

Gil Croes ya da gerçek adıyla Gilmher Croes 7 Temmuz 1993'de Karayip Denizi’nin güneyinde bulunan Aruba’nın başkenti Oranjestad'da doğdu. Aruba Üniversitesi’nden mezun olan Gil Croes'un ablası ve erkek kardeşi vardır.

Ablası Roxanne Kook-Croes ve erkek kardeşi Jayden Croes’dir. Annesinin adı Susanne Croes babasının adı ise Gilbert Croes ‘dir. Ayrıca kardeşi Jayden ile birlikte CroesBros YouTube kanalını yönetmektedir.

Ünlü olmadan önce, Aruba’nın başkenti Oranjestad’da kardeşleri ile beraber büyümüş ve ailesi ile yaşamıştır. Model olarak çalıştı ve Facebook’ta komedi skeç videoları yaptı. Aynı zamanda 2015 yılında Aruba Kısa Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan bir aktördür. Aruba’nın 2015’in Sosyal Medya Yıldızı seçilmiştir. Fenomenin Tiktok hesabında 30 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Gilmher , TikTok kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Hesabında öncelikle dudak senkronizasyonu videoları sayesinde hayranlarının dikkatini çekmeye başladı ve kısa sürede bir milyon hayran kitlesine sahip oldu. Gilmher, diğer sosyal medya platformlarını da denedi.

GİLMER CROES KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NEDİR?

Gilmher Croes 29 yaşındadır. Ünlü model ve oyuncu Croes, Facebook’ta komedi skeç videoları yaparak adından söz ettirmiştir. Ayrıca Aruba Kısa Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 2015'te en iyi sosyal medya yıldızı seçilmiştir.

