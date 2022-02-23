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Survivor Berna kimdir? Berna Keklikler nereli ve kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir? Berna Keklikler'in sevgilisi kim?

23.02.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berna Keklikler, Survivor 2022'nin dikkat çeken yarışmacılarından biri. Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler merak konusu oldu. Peki Survivor Berna kimdir? Berna Keklikler nereli ve kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir? Berna Keklikler'in sevgilisi kim? İşte Berna Keklikler'in biyografisi...

Survivor Berna kimdir? Berna Keklikler nereli ve kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir? Berna Keklikler'in sevgilisi kim?

Berna Keklikler Survivor 2022 izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'da gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler izleyicilerin gündeminde. Bu kapsamda Survivor Berna kimdir? Berna Keklikler nereli ve kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir? Berna Keklikler'in sevgilisi kim? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Berna Keklikler'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

SURVİVOR BERNA KİMDİR?

Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Toplamda üç kardeş olan Berna keklikler'in bir kız bir de erkek kardeşi var.

Berna Keklikler'in kardeşlerinden biri oyuncu ve model Berrin Keklikler'dir. Anne ve babası hala Almanya’da yaşayan Berna Keklikler'in ekran yolculuğu ilk olarak Göz6 isimli yarışma programla başlamıştır. Göz6 yarışmasını kazanıp sonrasında Survivor 2017 yarışmasına katılan Berna Keklikler bir dönem de Stil Avcıları isimli yarışma programında yer almıştır.

Berna Keklikler'in eğitimi ekonomi üzerinedir. 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte İstanbul’da yaşan Berna Keklikler geçmiş yıllarda Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında da 2011 güzeli seçilmiştir.

Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.

BERNA KEKLİKLER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

33 yaşıdaki Survivor yarışmacısı Berna Keklikler İstanbulludur.

BERNA KEKLİKLER İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Berna Keklikler'in Instagram hesabı @bernakeklikler'dir. Berna Keklikler'in Instagram'da 374bin takipçisi vardır.

Berna Keklikler'in sevgilisi kimdir? Gil Croes nereli ve kaç yaşında?

BERNA KEKLİKLER SEVGİLİSİ KİMDİR?

Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes 29 yaşındadır. Ünlü model ve oyuncu Croes, Facebook’ta komedi skeç videoları yaparak adından söz ettirmiştir. Ayrıca Aruba Kısa Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 2015'te en iyi sosyal medya yıldızı seçilmiştir.

Berna Keklikler'in sevgilisi kimdir? Berna Keklikler'in sevgilisi Gil Croes nereli? Gilmher Croes kaç yaşında, mesleği nedir?Berna Keklikler'in sevgilisi kimdir? Berna Keklikler'in sevgilisi Gil Croes nereli? Gilmher Croes kaç yaşında, mesleği nedir?


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Survivor Berna Keklikler'in sevgilisi kimdir? Gil Croes nereli ve kaç yaşında?Survivor Berna Keklikler'in sevgilisi kimdir? Gil Croes nereli ve kaç yaşında?
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TV8 survivor
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