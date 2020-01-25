Berna Laçin'in deprem paylaşımına eleştiri yağdı! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir paylaşım yaptı. Laçin, ilk olarak "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir, bekleyin görün hep aynı" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı daha sonra retweet yapan Laçin, paylaşımına "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" notunu düştü.

'KIZILAY'IN ANINDA PARA İSTEMESİ...'

Berna Laçin'in depremin yankıları sürerken böyle bir paylaşım yapması tepkilere yol açtı. Laçin gelen tepkiler üzerine "Troller pusuda bekliyor ya, bir şey dese de bir an evvel çarpıtacak yer bulsak diye! Nereye çekerseniz sizinle gelir, 2 itirazım vardı, depremin 6.5’a revize edilerek indirilmesi ki 6.8 olarak kabul edildi. Kızılay’ın anında SMS ile para istemesi, hata olduğu anlaşıldı, geri çekildi.

E doğruları söylemişim, neye peki bu saldırı? Doğruları söylemeye mi? Her zamanki gibi yani!"

