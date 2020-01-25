MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berna Laçin'in deprem paylaşımına eleştiri yağdı! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Berna Laçin'in deprem paylaşımına eleştiri yağdı! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin'in 20 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'daki depremle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Laçin'in paylaşımına eleştiri yağdı.

Berna Laçin'in deprem paylaşımına eleştiri yağdı! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir paylaşım yaptı. Laçin, ilk olarak "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir, bekleyin görün hep aynı" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı daha sonra retweet yapan Laçin, paylaşımına "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" notunu düştü.

Capture

'KIZILAY'IN ANINDA PARA İSTEMESİ...'

Berna Laçin'in depremin yankıları sürerken böyle bir paylaşım yapması tepkilere yol açtı. Laçin gelen tepkiler üzerine "Troller pusuda bekliyor ya, bir şey dese de bir an evvel çarpıtacak yer bulsak diye! Nereye çekerseniz sizinle gelir, 2 itirazım vardı, depremin 6.5’a revize edilerek indirilmesi ki 6.8 olarak kabul edildi. Kızılay’ın anında SMS ile para istemesi, hata olduğu anlaşıldı, geri çekildi.

E doğruları söylemişim, neye peki bu saldırı? Doğruları söylemeye mi? Her zamanki gibi yani!"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyduğu anda iptal etti! 'Ahbap başkanı olarak görevime gideyim'Duyduğu anda iptal etti! 'Ahbap başkanı olarak görevime gideyim'
Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin, Berna Laçin twiiter, Berna Laçin deprem, Elazığ Sivrice, elazığ deprem,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent Elazığ depremini duyar duymaz bakın ne yaptı!

Duyduğu anda iptal etti! 'Ahbap başkanı olarak görevime gideyim'

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası paylaştı! 'Üzüntüden gözümü kırpamadım'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 24 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan ayrıldı! Gelinim Mutfakta 24 Ocak Cuma sonuçları

İddialı isim Gelinim Mutfakta'ya veda etti

MasterChef yarışmacısı Eda Karabulut patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

Billie Eilish itirafıyla üzdü: 2018'de intihar etmeyi düşündüm

18 yaşındaki dünyaca ünlü isim itirafıyla üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.