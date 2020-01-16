MAGAZİN
  4. Berna Laçin’in idam tweeti ile ilgili beraati onandı

Berna Laçin’in idam tweeti ile ilgili beraati onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin’in tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet üzerine “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan yargılandığı davada hakkında verilen beraat kararı istinaf tarafından onandı.

Berna Laçin’in idam tweeti ile ilgili beraati onandı

Tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet üzerine “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Berna Laçin hakkında Anadolu 59. Asliye Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yıl beraat kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, beraat kararına itirazda bulunmuştu. 7 Mart 2019 tarihinde karara itiraz eden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak kararın bozulmasını ve Berna Laçin'in cezalandırılmasını talep etmişti.

berna-twitter

Kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğunu yazılı bir açıklama ile duyuran Başsavcılık, "Sanığın büyük tepki alan ifadelerinin halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığını" öne sürerek beraat kararının kaldırılmasını ve sanığın cezalandırılmasını istemişti.

BAŞSAVCILIĞIN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, dosya üzerinden oybirliği ile aldığı kararda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin yerinde görmedi. Daire, başsavcılığın yerel mahkemenin kararının kaldırılması için yaptığı istinaf başvurusunu esastan reddetti. Kararda, istinaf başvurusunda bulunan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararı Yargıtay nezdinde temyiz etme hakkının bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkilere neden olduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.
Şüphelinin soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, paylaşımda adı geçen Medine şehrinin İslam peygamberinin kabrinin bulunduğu, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı belirtiliyor.
İddianamede şüphelinin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
İddinamenin gönderildiği İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Şubat 2019 tarihinde Laçin'in beraatine karar vermiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu kararı istinaf mahkemesine taşımıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!''Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'
Sanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladıSanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin twiiter, berna laçin dava,

En Çok Okunan Haberler

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Efsane sporcu hayatını kaybetti

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zahide Yetiş’i sorarken terleten 'anal ilişki' sorusu

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

Sanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladı

Sanatçı Semiha Yankı, yaş gününü Çeşme’de kutladı

Simge Sağın kalça dansı yaptı! Hayranları ikiye bölündü

'Seksi miyim?' Kalça dansı ikiye böldü

Deniz Seki'nin paylaşımına yorum yağdı! 'Ekrem İmamoğlu mu?'

Paylaşıma yorum yağdı! 'Arkanızdaki Ekrem İmamoğlu mu?'

Gwyneth Paltrow vajina kokulu mumla doktorları kızdırdı

'Benim vajinam gibi kokuyor' demişti! Doktorları kızdırdı

Çukur'un 'Cumali'si Necip Memilli aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti! Romantik paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.