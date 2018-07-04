Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Laçin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!' dedi.

Berna Laçin'e sert çıkan Alişan ise Instagram'dan yaptığı yorumda "Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" tepkisini gösterdi. Alişan ayrıca dünyada en çok tecavüz olaylarının yaşandığı bir listeyi de 'Berna hanım ilk 10' notuyla paylaştı.

BERNA LAÇİN'DEN AÇIKLAMA 'İNANÇLAR BENİM HASSAS KONUM'

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. Laçin, "Dinle ilgili tek kelime etmedim, niye tutup kendi dinime laf edeyim zaten! Medine deyince neden sadece İslam geliyor aklınıza! Bir Arap şehri orası ve günümüzde bir toplumsal düzeni var! İsveç’le ilgili bir şey desek Hristiyanlara mı laf etmiş oluyoruz! Şehirler ayrı içindeki kutsalları ayrı! Kutsal olan Araplar değil, orası bizim değil biz de Arap değiliz! Aynı cümle içinde islamiyet ile bu kadar küfrü beraber kullanmak da nasıl bir Müslümanlık anlamadım! Hem ayıp hem günah! İslamiyetle söylediğimin uzaktan yakından ilgisi yok! Net! Meseleyi oraya çekmeye çalışmak kötü niyettir, bu da net! Çocuklar ölmesin noktasında bile buluşamıyoruz ya günahın büyüğü asıl orda!" notunu Instagram hesabından paylaştı.