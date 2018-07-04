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Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 02:48 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Berna Laçin son günlerde gündemde olan idam tartışmaları üzerine 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!' şeklinde tweet attı. Laçin'in bu sözleri tartışma konusu olurken, Alişan'dan da Berna Laçin'e tepki geldi. Alişan, 'Orada Peygamber Efendimiz yatıyor Berna hanım!!!' yorumunu yaptı. Berna Laçin ise bu tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yaptı.

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Laçin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!' dedi.

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Berna Laçin'e sert çıkan Alişan ise Instagram'dan yaptığı yorumda "Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" tepkisini gösterdi. Alişan ayrıca dünyada en çok tecavüz olaylarının yaşandığı bir listeyi de 'Berna hanım ilk 10' notuyla paylaştı.

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BERNA LAÇİN'DEN AÇIKLAMA 'İNANÇLAR BENİM HASSAS KONUM'
Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. Laçin, "Dinle ilgili tek kelime etmedim, niye tutup kendi dinime laf edeyim zaten! Medine deyince neden sadece İslam geliyor aklınıza! Bir Arap şehri orası ve günümüzde bir toplumsal düzeni var! İsveç’le ilgili bir şey desek Hristiyanlara mı laf etmiş oluyoruz! Şehirler ayrı içindeki kutsalları ayrı! Kutsal olan Araplar değil, orası bizim değil biz de Arap değiliz! Aynı cümle içinde islamiyet ile bu kadar küfrü beraber kullanmak da nasıl bir Müslümanlık anlamadım! Hem ayıp hem günah! İslamiyetle söylediğimin uzaktan yakından ilgisi yok! Net! Meseleyi oraya çekmeye çalışmak kötü niyettir, bu da net! Çocuklar ölmesin noktasında bile buluşamıyoruz ya günahın büyüğü asıl orda!" notunu Instagram hesabından paylaştı.

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İnançların kendisi için hassas bir konu olduğunu yazan Laçin ''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim!Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi! Yani şunu açıklamak bile o kadar saçma ki! Siz benim ne zaman herhangi bir inanç ile ilgili tek sözümü duydunuz ! Ayıp vallahi ayıp! Hem ayıp hem günah! Kavga ve kötülükten beslenen bir grup var Allahaşkına şeytana uymayın! Bırakın bir huzurlu yaşayalım ya Neyse normalde hiç takmam ve anlatmaya da bu kadar çabalamam, isteyen istediğini anlar! Ama inançlar benim hassas konum. Hiçbir din ve inanç ile ilgili fikir dahi yürütmedim hayatımda! Anlayan anladı, kalın sağlıcakla!" şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı.

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Berna Laçin alişan

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