Bernard Mensah: Ben savaşmaya hazırım

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni sezonu öncesi Atletico Madrid’ten kadrosuna kattığı Mensah, takımla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Teknik heyetin kendisinden beklentisinin farkında olduğunu söyleyen Mensah, "Benim için en önemli durum Kasyerispor. Kendi adıma konuşacak olursam iyi hazırlık yapıyorum şuan. Fiziksel olarak Kayserispor için savaşmaya hazırım" dedi.

Takıma her geçen gün yeni isimlerin katılmasıyla daha da güçlendiklerini söyleyen Mensah, "Şimdilik yeterli sayıda oyuncumuz yok. Yeterli sayıda oyuncumuz olmadığı içinde tam hazırlanamıyoruz. Yeni transferlerin gelmesiyle daha iyi olacağız. Yeni sezona kendimi hazır hale getiriyorum. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklaması yaptı.

Mensah, yeni sezonda taraftarların kendilerini desteklemeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

