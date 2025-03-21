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Bernard Mensah Beşiktaş dönemini anlattı! "Sergen Yalçın çok şey yaptı"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.03.2025 22:31
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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Bellona Kayserispor ve Beşiktaş formaları giyen Bernard Mensah açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki şampiyonluğa ve Sergen Yalçın'a değinen Bernard Mensah, unutulmaz günler yaşadığını ifade etti.

Bernard Mensah Beşiktaş dönemini anlattı! "Sergen Yalçın çok şey yaptı"
Bernard Mensah

Bernard Mensah

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al-Riyadh
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Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Bernard Mensah, o döneme dair hislerini paylaştı. Beşiktaş ile yaşanan şampiyonluğun çok özel olduğuna değinen Bernard Mensah, hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

"SERGEN HOCADAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

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Mensah, "Kayserispor'da iyi bir sezon geçirdikten sonra Beşiktaş'a gitmek çok güzeldi. Orada çok güzel anılarım oldu. Çok güzel günlerimiz geçti. Bildiğiniz üzere o sene; yani gittiğim sezon, iki tane kupa kazandık. Açıkçası benim ve diğer futbolcuların Beşiktaş gibi büyük bir camiada futbol oynaması, hayal ettikleri bir durumdur. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdim. Biz o dönem ne istediğimizi, takım olarak gerçekten biliyorduk. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir futbolcu grubumuz vardı. Pandemiden ötürü zor zamanlardı, bunlar bizi etkiledi. Taraftarımız yoktu ama biz iki kupayı kazanmayı bildik. Benim için unutulmaz bir anısı var o zor zamanlarda aldığımız kupaların. Dürüst olmak gerekirse bir gün böyle büyük bir camiada şampiyonluk yaşayacağımı hayal ediyordum. Bu da bana Beşiktaş'ta kısmet oldu. O günkü kutlamaya gelirsek hiç bir zaman unutamayacağım bir an oldu. Boğazdan stada kadar gelip, kutlamayı yapmak gerçekten bambaşka bir histi. Her futbolcunun yaşamak istediği anı ben Beşiktaş'ta yaşadım. Bulunduğum dönem içerisinde Sergen hocadan çok şey öğrendim. Bana çok yardım etti. Bize dokunuşlarıyla çok şey kattı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
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