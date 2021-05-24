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Bernard Mensah, Kayserispor'a geri döndü

24.05.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor'a geri döndü.

Bernard Mensah, Kayserispor'a geri döndü

Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Kayserispor'un başarılı oyuncusu Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor'a geri döndü. Başkan Berna Gözbaşı Mensah ile ilgili mesaj verdi.

Mensah'ın Kayserispor'un oyuncusu olduğunu anımsatan Gözbaşı, teklifleri de değerlendireceklerini söyledi. Mensah'ın transferi konusunda açık kapı bırakan Başkan Gözbaşı, "Mensah Kayserispor'un oyuncusudur. Yeni sezondaki durumu netlik kazanacak. Elbette futbolcumuza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Yeni sezonda yapacağımız hesaplar çok farklı ve güzel olacak" dedi. (Sporx)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Bernard Mensah
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