Bernard Mensah: Kümede kalacağımıza inanıyoruz

Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı duyuruda "Kırmızı kart gördüğüm için üzgünüm. İnsanlar, bilerek kart gördüğümü düşünüyor. Söylemek istediğim tek şey, maçta sinirli idim ve kendimi kontrol edemedim. Herkesten özür dilemek istiyorum. Kariyerimde en büyük desteği Kayseri'de gördüm. Bunu asla unutamam" dedi.
Mensah, ligin ikinci yarısındaki performansları ile ilgili olarak da "Hiç kimse bunu başaramayacağımızı düşünmüyordu. Biz umut vermeye başladık. Desteğinizle hepimiz bunu bir araya getirdik ve kümede kalacağımızı düşündük. Ligin bitmesine 2 maç kaldı. Biz kümede kalacağımıza inanıyoruz" cümleleri paylaştı.
(İHA)
Fenerbahçe'de Laurent Blanc sürprizi
Juventus galibiyete hasret!
Ali Koç ve Aziz Yıldırım Çağlayan’da
Galatasaray'da ayrılık! Duyurdular
Sergen Yalçın'dan Ruiz tepkisi
Nigel Robertha kimdir? Galatasaray transfer haberleri
Edwin Gyasi kimdir? Beşiktaş transferi bitirdi
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı!
Trabzonspor CAS'ta umutlu
Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı
''Hüseyin Çimşir'den otobüs şoförü bile olmaz''
İki yıllık imzayı attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum