Bernard Mensah tercihini Galatasaray'dan yana yaptı

Kayserispor forması altında gösterdiği başarılı performansla G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Trabzonspor’un transfer listesine giren Bernard Mensah kararını verdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu G.Saray’ın teklifine ‘Evet’ dedi. Sarı-Kırmızılılar, Ganalı yıldızın 3.6 milyon euroluk bonservis bedelini bulmak için arayışlara başladı. Yönetim bu sorunu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in gözden çıkardığı Younes Belhanda ve Babel’i satarak çözmek istiyor.
Bazı Katar takımlarının radarında olan Belhanda’yı İtalyan ekibi Sampdoria da istiyor. Babel ile ise Amerika kulüpleri ilgileniyor. Yönetim iki oyuncu için gelen tüm teklifleri masaya yatırmış durumda. Kısa süre içinde bu iki oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Al-Nassr’a bonservisiyle birlikte gönderdiği Maicon’un transferinden 1 milyon 430 bin euroyu kasasına koymuştu. Mensah transferinde son noktayı koymak Galatasaray’ın 2.2 milyon euro eksiği bulunuyor.
Sezon bitimiyle birlikte Fatih Terim, yönetim ile yaptığı toplantıda Mensah’ın alınması gerektiğini net bir şekilde dile getirmişti. Terim, yaptığı son basın toplantısında ise yeni transferlerin sezon başı kampına mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Sarı-Kırmızılılar 12 Ağustos’ta Florya’da top başı yapacak. Yönetim Mensah sorunu bu tarihe kadar çözmek istiyor. Galatasaray’da yeni transferler Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan ve Kerem Aktürkoğlu sezon başı kampında yer alacak. (AKŞAM)
Gökhan Gönül ve Caner transferinde şok gelişme!
İşte Muriqi'nin peşindeki dünya devi!
Merih Demiral'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Beşiktaş'ın yeni rotası Ömer Ali Şahiner
Abdulkadir Parmak evlendi
Falcao'dan ayrılık açıklaması!
İşte halı sahalarda uygulanacak kurallar!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri
Ve açıklama sonunda geldi!
Türkiye, genç oyuncular için gelişim ülkesi değil
Drogba başkan adayı oldu!
Serie A'da küme düşen son takımda belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum