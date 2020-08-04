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Bernard Mensah tercihini Galatasaray'dan yana yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

F.Bahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Trabzonspor'un listesinde yer alan 25 yaşındaki yıldız G.Saray'ın teklifine ‘evet' dedi. Sarı-Kırmızılılar, Mensah'ın 3.6 milyon euroluk bonservis bedelini bulmak için arayışlara başladı.

Bernard Mensah tercihini Galatasaray'dan yana yaptı

Kayserispor forması altında gösterdiği başarılı performansla G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Trabzonspor’un transfer listesine giren Bernard Mensah kararını verdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu G.Saray’ın teklifine ‘Evet’ dedi. Sarı-Kırmızılılar, Ganalı yıldızın 3.6 milyon euroluk bonservis bedelini bulmak için arayışlara başladı. Yönetim bu sorunu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in gözden çıkardığı Younes Belhanda ve Babel’i satarak çözmek istiyor.

BELHANDA VE BABEL YOLCU

Bazı Katar takımlarının radarında olan Belhanda’yı İtalyan ekibi Sampdoria da istiyor. Babel ile ise Amerika kulüpleri ilgileniyor. Yönetim iki oyuncu için gelen tüm teklifleri masaya yatırmış durumda. Kısa süre içinde bu iki oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Al-Nassr’a bonservisiyle birlikte gönderdiği Maicon’un transferinden 1 milyon 430 bin euroyu kasasına koymuştu. Mensah transferinde son noktayı koymak Galatasaray’ın 2.2 milyon euro eksiği bulunuyor.

12 AĞUSTOS'A KADAR TAMAMLAMAK İSTİYOR

Sezon bitimiyle birlikte Fatih Terim, yönetim ile yaptığı toplantıda Mensah’ın alınması gerektiğini net bir şekilde dile getirmişti. Terim, yaptığı son basın toplantısında ise yeni transferlerin sezon başı kampına mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Sarı-Kırmızılılar 12 Ağustos’ta Florya’da top başı yapacak. Yönetim Mensah sorunu bu tarihe kadar çözmek istiyor. Galatasaray’da yeni transferler Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan ve Kerem Aktürkoğlu sezon başı kampında yer alacak. (AKŞAM)

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